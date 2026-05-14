Plan Compromiso por la Matemática en Corrientes. qué es y cómo se implementará

El Gobierno de Corrientes presentó este jueves el “Plan Jurisdiccional Compromiso por la Matemática”. La iniciativa, lanzada oficialmente en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, apunta a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante un esquema que combina la formación docente universal con un seguimiento intensivo en instituciones seleccionadas.

El plan se implementará durante el ciclo lectivo 2026 y alcanzará a alumnos de 3° a 6° grado de Nivel Primario y del Ciclo Básico del Nivel Secundario (1° a 3° año).

Según detalló la ministra de Educación, Ana Miño, la estrategia contempla un acompañamiento territorial directo para 60 escuelas primarias y 55 colegios secundarios de diversas localidades de la provincia.

Los cinco ejes del fortalecimiento educativo

La estructura del programa se organiza en cinco pilares fundamentales diseñados para abordar la problemática de forma integral:

Sociedad Educadora y Formación Docente: capacitación para los educadores de toda la provincia.

Acompañamiento Situado: intervención directa en las 115 escuelas priorizadas.

Materiales y Recursos: entrega de herramientas pedagógicas específicas.

Evaluación y Seguimiento: monitoreo constante de los resultados obtenidos.

“Estamos dando un nuevo paso para que nuestros estudiantes puedan aprender más y mejor. No se trata solo de números o fórmulas, sino de enseñar a resolver problemas y buscar estrategias para construir futuro”, manifestó la ministra Miño durante el acto, donde estuvo acompañada por el director de Planeamiento, Julio Simonit.

De "no entiendo" a "estamos aprendiendo"

Uno de los desafíos centrales planteados por la cartera educativa es el cambio de paradigma en el aula. Miño subrayó la necesidad de transformar la frustración de los alumnos en una experiencia significativa.

Para ello, la profesora Florencia Grebe presentó el Documento Marco del Plan, una guía digital para supervisores y directivos que establece los principios didácticos y roles institucionales para este año.

Como parte del lanzamiento, el patio de la Casa de Gobierno se convirtió en un espacio de aprendizaje lúdico con el “Colectivo de Desafíos Matemáticos”.

Estudiantes de la Escuela Sarmiento y del Colegio Informático "San Juan de Vera" participaron de juegos y acertijos diseñados para explorar la materia de forma placentera.

Esta propuesta itinerante, según explicó la docente Paula Bordón, se trasladará próximamente a otros espacios públicos de la provincia para visibilizar la matemática como un desafío accesible y cotidiano.