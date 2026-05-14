La Unne renovó autoridades en sus facultades y se encamina a la elección de rector

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) completó esta semana la renovación de las cúpulas de sus unidades académicas, un paso institucional decisivo para la conformación de la Asamblea Universitaria.

El máximo órgano de gobierno ya tiene fecha confirmada: el próximo 16 de junio se elegirá al Rector o Rectora que sucederá —o dará continuidad— a la actual gestión por el periodo 2026-2030.

El proceso, que el rector Omar Larroza calificó como una fase de "armonía y democracia interna", arrojó una fuerte renovación de nombres en los decanatos de las diez facultades que integran la universidad, con excepción de Artes (FADyCC), que posee un calendario electoral diferenciado.

El nuevo mapa de los Decanatos

La seguidilla de elecciones en los Consejos Directivos dejó un esquema de nuevas conducciones que priorizan la defensa de la educación pública y la actualización académica:

Medicina: Asumió el Dr. Daniel Scheinkman , quien reivindicó los principios de la Reforma de 1918.

Odontología: La Dra. Andrea Galiana inició una etapa que definió como de "trabajo colectivo".

Veterinaria: El Dr. Fernando Revidatti asumió con el desafío de un nuevo plan de estudios.

Agrarias: El Dr. José Tarragó destacó la misión de producir conocimiento para la soberanía alimentaria.

Derecho: La Dra. Mónica Anís sucedió a Mario Villegas con un fuerte eje en el humanismo y la justicia.

Humanidades: El Dr. Claudio Núñez hizo foco en la defensa del presupuesto universitario.

Exactas (FaCENA): El Dr. José Luis Fontana llamó a trabajar bajo las premisas de "experiencia, diálogo y visión".

Arquitectura (FAU): El Dr. Carlos Burgos cerró el cronograma electoral con un llamado a la unidad de todos los sectores.

En tanto, las facultades de Ciencias Económicas (Mgter. Moira Carrió) e Ingeniería (Dr. Mario de Bórtoli) optaron por la continuidad de sus actuales conductores.

Rumbo al 16 de junio: cómo se elige al rector

La Asamblea Universitaria es el órgano soberano donde se define el destino de la Unne. Está integrada por el Rector, los Decanos y los representantes de los claustros de Docentes, Graduados, Estudiantes y No Docentes. Cada integrante posee voz y voto para elegir a la máxima autoridad ejecutiva de la universidad.

El cronograma oficial establece que la elección se realizará en la ciudad de Corrientes, mientras que el acto formal de asunción del Rector o Rectora electo/a tendrá lugar el 1 de julio en la sede de Resistencia, Chaco. Este recambio de autoridades se produce en un clima de alta sensibilidad para el sector, tras las masivas movilizaciones en defensa del financiamiento educativo y la autonomía universitaria.