Más de mil chicos recibieron anteojos gratuitos en Corrientes

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que se realizaron 1819 controles visuales y se entregaron 1101 anteojos mediante el programa oftalmológico “Ver para ser libres”.

La propuesta estuvo destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, con el objetivo de mejorar su salud visual y calidad de vida.

Amplio alcance en toda la provincia

El operativo se desplegó en distintos municipios, logrando una cobertura territorial significativa. La metodología incluyó una primera instancia de evaluación para detectar problemas visuales, seguida de un control oftalmológico completo.

A partir de allí, los profesionales emitían el diagnóstico y la receta correspondiente, permitiendo a cada beneficiario elegir sus anteojos, que luego eran confeccionados y entregados en el lugar.

El ministro Jorge Irigoyen destacó el impacto del programa y la respuesta de la comunidad. “Fueron días muy intensos y con una gran demanda de la población. Queríamos estar en la mayoría de los municipios porque entendemos que debemos estar cerca del correntino”, señaló.

Además, remarcó que la iniciativa refleja una visión federal con alto impacto, en línea con lo planteado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

El programa fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Asociación Civil Provincial Oftalmología Corrientes.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública acompañó los operativos con puestos de vacunación, permitiendo completar las libretas sanitarias de los niños atendidos.