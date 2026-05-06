Juicio: perito aseguró que el crimen de Jorge Duarte fue cometido por una sola persona

El juicio oral por el crimen de Jorge Duarte, ocurrido en 2024 en Paso de los Libres está en su etapa final, donde Federico Duarte y Andrea Franco son juzgados por el delito de “Homicidio doblemente agravado por la premeditación y el ensañamiento”.

La declaración de los testigos de la defensa marcó un punto clave en el debate sobre la autoría y los motivos del crimen de Jorge Duarte, según detalló el portal Confirmado.com.ar.

Se trató de "un ataque ordenado y localizado", expresó en caracter de testigo el Dr. Enrique Vargas, médico legista, quien brindó un análisis detallado basado en las fotografías de la autopsia.

Según el experto, el cuerpo presentaba tres tipos de lesiones: por arma de fuego, arma blanca y un severo hundimiento de cráneo. Vargas sostuvo que el ataque comenzó con un disparo en la cabeza, seguido de agresiones con arma blanca para asegurar el resultado letal.

Clave

Un punto determinante de su testimonio fue la hipótesis sobre la autoría: “El ataque fue muy ordenado. Cuando son varias personas, las lesiones son desordenadas. Creo que el atacante fue una sola persona de sexo masculino y con mucha fuerza”, afirmó el médico, contradiciendo la posibilidad de una acción conjunta en la ejecución física.

Además, señaló que las 35 heridas encontradas indican una carga "afectiva" que alimentó la saña del agresor.

Por su parte, la psicóloga Graciela Ferreira analizó la historia de violencia familiar que rodea a los imputados. Sobre Federico Duarte, explicó que atravesó experiencias traumáticas que dejaron huellas en su conducta.

La profesional sugirió que el ataque pudo haber sido una "descarga traumática" detonada por alguna frase o gesto de la víctima que "encendió la mecha", sumado a una discusión previa que el joven había tenido con su padrastro.

Recta final

El caso, que conmocionó a Paso de los Libres en julio de 2024 tras el hallazgo del cuerpo enterrado en el fondo de una vivienda, entra en su etapa decisiva.

Tras la declaración de los acusados, el tribunal escuchará los alegatos de la fiscalía y la defensa. En la próxima audiencia se dará a conocer el fallo que determinará la responsabilidad penal de Duarte y Franco.