PSG eliminó a Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

París Saint-Germain se hizo fuerte en Alemania, empató con el Bayern Múnich en el Allianz Arena y se clssificó a la final de la Champions League gracias al triunfo 5-4 conseguido en la ida de la semifinal, en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Luis Enrique jugarán por el título el 30 de mayo en Budapest frente al Arsenal.

El elenco francés fue superior durante casi todo el desarrollo del encuentro y abrió el marcador a los 3 minutos de juego luego de una definición de Ousmane Dembélé, quien aprovechó un pase al centro del área del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El conjunto visitante no pudo liquidar el partido porque Manuel Neuer tuvo varias atajadas impresionantes y el Bayern Múnich recién pudo empatar el encuentro en el tiempo de descuento luego de un remate potente de Harry Kane.

No le alcanzó al equipo bávaro, que luchó hasta donde pudo frente al campeón vigente, que tendrá la chance de meter un doblete en la final contra los Gunners.

Infobae