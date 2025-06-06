Sorprendete con las propiedades de la miel

Pero ¿Será que solo debemos limitarnos a consumirlo en estos momentos? ¿Qué hace que la miel sea un alimento tan especial? Te invitamos a descubrir todo sobre este alimento ancestral.

Un poco de historia…

Aunque la historia de la apicultura tiene sus raíces en los primeros asentamientos humanos, existen evidencias arqueológicas de que la miel bien pudo utilizarse como alimento desde el periodo Mesolítico, esto es 7000 años a.C. A su vez, se estima que la miel es la medicina más antigua conocida, se menciona su uso como medicamento y como un güento para para sanar diversas afecciones de la piel.

La miel es una sustancia natural dulce producida por la abeja a partir del néctar de las flores las cuales recogen, combinan con sustancias específicas,transforman y almacenan en panales.

Existe una gran variedad de mieles con diferentes aromas, colores y sabores, dependiendo de la planta de donde extraen el sustrato. Los azúcares son los principales componentes del sabor. El aroma de la miel depende en gran medida de la cantidad de ácidos y aminoácidos. Su color varía desde extra-clara, pasando por tonos ámbar y llegando a ser casi negra, lo cual está relacionado con el contenido de minerales, polen y compuesto fenólicos (antioxidantes).

Los carbohidratos están en mayor proporción, principalmente fructosa y glucosa, pero contiene una gran variedad de sustancias menores dentro de los que destacan las enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales.

A causa de sus componentes, la miel es considerada un alimento protector, y esto es por sus propiedades antisépticas y antimicrobianas, a su vez, estimula el sistema inmunológico y es rico en antioxidantes, lo cual es efectivo para reducir el riesgo de enfermedades del corazón, sistema inmune, cataratas y diferentes procesos inflamatorios.

Pese a todos estos beneficios para la salud, en Argentina, el consumo de miel por persona es bajo y se encuentra en el orden de los 180/200 gramos por persona por año cuando los países con mayor consumo poseen cifras superiores a un Kg/año.Otro dato distintivo es que la apicultura argentina es hoy uno de los principales protagonistas del mercado mundial siendo el tercer productor y primer exportador debido a la buena calidad del producto.

Hoy en día los gustos y preferencias de los consumidores están siendo orientados hacia productos menos industrializados que cuenten entre sus propiedades beneficios para la salud, y la miel es claramente uno de esos productos.