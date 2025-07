Crisis en la Facultad de Derecho: "Este año no podemos reponer el papel higiénico"

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) reveló cual es la situación económica de la entidad. "Este año no podemos reponer papel higénico en el campus", se lamentó el décano Mario Villegas y aseguró que hubo una reducción del 35 por ciento de los recursos.

"Tenemos 13.000 estudiantes en la Facultad y recibimos de Nación 8.100.000 pesos por mes, pero solo en energía eléctrica pagamos 7 millones de pesos. Esta Facultad paga sus servicios con los recursos que genera por los cursos de posgrados, que son pagos. Pero este año no pudimos reponer el papel higiénico en el campus: el presupuesto de compra de papel higiénico era de 5 millones de pesos por trimestre, el año pasado. Este año por papel higiénico gastamos 5 millones cada mes y medio. A eso hay que sumarle agua, internet, telefonía y la compra de libros", explicó Villegas en @ZiestaTv al ser consultado por Pablo Miguel (@SoyPabloMiguel) sobre las complicaciones económicas que atraviesan en los últimos meses.

"Estamos trabados y no creo que podamos terminar el pequeño edificio que estamos construyendo con recursos propios. En términos reales, los subsidios que recibimos bajaron un 35 por ciento en comparación con el año pasado, pese a que aumentaron en términos nóminales. Es una situación compleja y yo me quejo pese a las posibilidades que tenemos de generar recursos extras por nuestras carreras. Imaginense carreras que tienen que sostener laboratorios, quirófanos, sillas odontológicas, que deben comprar reactivos para pruebas, los microscopios y no lo pueden hacer, por los costos que tienen", se quejó.

"Lo que hay es un proceso de desfinanciamiento paulatino, con el propósito de que las universidades vean como se arreglan y sino que brinden el servicio que pueden brindar. En los gobiernos anteriores siempre se otorgaba el 90, 94, 96 por ciento de los recursos que el Consejo de Interuniversitario Nacional (CIN) solicitaba, nunca se otorgó el 100 por ciento. Pero este gobierno dará solo el 56 por ciento del presupuesto solicitado", alertó