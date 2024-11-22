Comienza el pago del plus especial a municipales

Los trabajadores de planta, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago de este plus de noviembre en sus respectivas cuentas bancarias el mismo lunes 25, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el lunes 25 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 26 a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y concluirá el miércoles 27 con el pago a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

Por su parte, los Neike bancarizados pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibañez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del lunes 25 al miércoles 27.