La Cámara de Diputados giró a comisiones los expedientes ingresados

La Cámara de Diputados de la Provincia, presidida por Eduardo Tassano, aprobó por unanimidad que las sesiones ordinarias de este cuerpo parlamentario seguirán siendo los días miércoles a las 11. En el primer encuentro del período ordinario, fueron girados a las comisiones respectivas los proyectos que tomaron estado parlamentario, entre los que se destaca la iniciativa que establece una ayuda estatal para los 240 trabajadores despedidos de la hilandería Alal.

Se aprobaron además una serie de Declaraciones y se facultó a la presidencia completar la integración de las Comisiones Permanentes del cuerpo parlamentario, las que por Resolución -aprobada en el recinto- fueron integradas con algunas vacantes a completar.

Cabe mencionar que en breve, se reunirá cada comisión para elegir sus autoridades.

Se hizo mención también a fechas históricas: Día de la Mujer y Día de la Memoria, entre otras.

Proyecto Alal

En una búsqueda por amortiguar el impacto social del cierre de una de las industrias más emblemáticas del sur provincial, los diputados Cecilia Gortari, Gustavo Canteros y Emiliano Fernández, formalizaron este miércoles un proyecto de ley para asistir a los 240 empleados despedidos de la hilandería Emilio Alal S.A.C.I.F.I., en Goya.

El programa contempla una ayuda económica directa y transitoria financiada por el Estado provincial.

El denominado Régimen Extraordinario de Asistencia Económica Transitoria propone el pago mensual de un monto equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante un trimestre. Según el texto, la liquidación se realizaría de forma directa a través del Banco de Corrientes, garantizando transparencia y celeridad en la llegada de los fondos a las familias damnificadas.

Antecedentes y actualización por inflación

La iniciativa legislativa no es inédita en la provincia. Los fundamentos del proyecto citan como antecedente directo el subsidio que el Gobierno de Corrientes otorgó en agosto de 2025 a los trabajadores de la empresa forestal Tapebicuá, en Gobernador Virasoro.

Sin embargo, los autores introdujeron una modificación clave respecto a aquel antecedente para proteger el valor de la asistencia.

"El subsidio otorgado en Virasoro fue de $250.000. Después de siete meses, la dinámica inflacionaria erosionó el poder adquisitivo", explicó la diputada Cecilia Gortari.

Por este motivo, el bloque propone que la ayuda no sea una suma fija, sino que se ajuste automáticamente al SMVM vigente al momento de cada liquidación, asegurando que el beneficio mantenga su capacidad de compra.

Impacto fiscal y urgencia legislativa

Desde el punto de vista técnico-económico, los legisladores aseguraron que la medida es perfectamente viable y no pone en riesgo el equilibrio financiero de la Provincia. El diputado Fernández detalló que el impacto fiscal proyectado representa una "proporción mínima" respecto del Presupuesto General y que el Ejecutivo cuenta con las facultades de readecuación de partidas que otorga la Ley de Administración Financiera (Nº 5.571).

"El objetivo es brindar una contención durante el período de transición que atraviesan los trabajadores, evitando que una situación empresarial puntual derive en un deterioro social mayor", remarcaron Fernández y Canteros.

Los diputados solicitaron que la iniciativa sea tratada de manera "expedita" en las comisiones, argumentando que la situación de vulnerabilidad de las 240 familias goyanas "no puede seguir esperando" los tiempos habituales de la burocracia legislativa.