Con aumento: anunciaron cuándo arrancará el pago de sueldos a municipales

La Municipalidad de Corrientes informó este miércoles que este el 29 de noviembre arrancará el pago a los trabajadores de Higiene Urbana y que el cronograma se extenderá hasta el 5 de diciembre.

En este marco, detallaron que los haberes tendrán un incremento del 25% en el básico del personal de planta y contrato, tal lo acordado en la mesa paritaria de principios de año.

El cronograma, continuará el lunes 2 de diciembre para los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) que culminen en 0 y 1.

Seguirá el martes 3 de diciembre con municipales cuyos DNI finalicen en 2, 3 y 4.

El miércoles 4 de diciembre, se pagará a quienes tengan DNI terminados en 5 y 6, y el jueves 5 de diciembre concluirá con documentos finalizados en 7, 8 y 9.

NEIKE

Asimismo, el titular del Ejecutivo municipal detalló que los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los salarios en sus respectivas cuentas bancarias este mismo viernes 29 de noviembre, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Por su parte, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, el viernes 29 de noviembre se pagará a los trabajadores con DNI terminados en 0, 1 y 2; seguirá lunes 2 de diciembre, para los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y concluirá el martes 3 de diciembre con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto que los Neike bancarizados, pero sin tarjeta de débito, podrán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de Teniente Ibáñez 1826.

Este segmento de trabajadores deberá regirse por el cronograma por terminación de DNI detallado anteriormente y que va del lunes 2 de diciembre al jueves 5 de diciembre.