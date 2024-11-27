Diputados aprobó la Boleta Única de papel para Corrientes 

El proyecto de ley para la implementación de la Boleta Única, formato en papel, en la provincia de Corrientes, obtuvo media sanción en la sesión 27 de este miércoles 27 de noviembre, en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes.

Los votos a favor obtenidos, tras la fundamentación de cada bloque, fueron en la formalidad: 17, que en la práctica fueron 18 contando al autor: Pedro Cassani.

Los 17 fueron distribuidos de la siguiente manera: 3 del bloque ELI -Ana Améndola, Lucía Centurión, Horacio Pozo-; 2 del Frente Renovador: Germán Braillard- Cesar Lezcano; 2 de Nuevo País: Gustavo Canteros- Aida Díaz; 3 del PJ: Marlen Gaúna, Belén Martino y Adriana Vidal Domínguez; 1 del PL: Any Pereyra; 1 del PA: José Romero Brisco; 2 del PaNu: Eliana Nazer y Mario Branz; 1 del Norte Grande: Hugo Vallejos; 1 de CAP: Eugenia Mancini y 1 de CICO: Ariel Báez.

La iniciativa, contaba con despacho afirmativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que poseía varios expedientes del mismo tenor (autorías de Bloque Frente de Todos, diputado José Romero Brisco y Bloque Nuevo País) aconsejando la sanción favorable con modificaciones del expediente presentado por el Bloque Eli estableciendo el Sistema de Boleta Única de Sufragio (en papel) como instrumento de votación para los procesos electorales de selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales de la provincia.

Para ello se propone modificar el Capítulo IV del Título III del Código Electoral de la Provincia de Corrientes, decreto ley 135/01 y sus modificatorias, disponiendo la reglamentación de las mismas y los procedimientos de rigor.

El presidente Pedro Cassani, bajó a la banca de su bloque, para fundamentar y pedir el apoyo de sus pares, remarcando la importancia de “revertir la apatía de la sociedad hacia la participación ciudadana a través del voto”, sosteniendo la idea de la necesidad de fortalecer la democracia.

“La Boleta Única, es una herramienta válida para contrarrestar la crisis de representatividad que sufren las instituciones democráticas, reflejadas en la falta de confianza de los ciudadanos. Creo que este es el momento, en que podemos achicar la brecha”, dijo para explayarse sobre las virtudes del nuevo sistema de votación, que dejará atrás el cuarto oscuro con casi un centenar de boletas.

Recordó que su bloque tenía pensado presentarlo hace varios años, esperando el momento y remarcó el concepto de que “si, es cierto: no se pidió permiso” para presentar el proyecto, pero sí, desde febrero se viene trabajando para el consenso con todos los partidos políticos.

Recordó también los Concejos Deliberantes que enviaron notas notificando de las resoluciones a favor de la Boleta Única: Riachuelo, Capital, Mercedes, Virasoro, Itá Ibaté, Alvear, Santa Lucía, San Roque, Loreto, San Isidro, Mariano I Loza, La Cruz, entre otros.

Datos

La Boleta Única, formato papel, es una ley recientemente sancionada por el Congreso Argentino que regirá para elecciones nacionales, considerando sus virtudes de simplicidad, menor costo y transparencia electoral, entre otros beneficios.

Este sistema ya se utiliza en Córdoba y Santa Fe: desde 2011. También fue implementado en las elecciones municipales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro en 2015. En Mendoza desde 2022; Salta tiene Boleta Única Electrónica desde 2011 pero analiza ir a la de PAPEL por los inconvenientes que tuvieron.

La provincia de San Luis, se adhirió el miércoles 20 de noviembre de 2024 y en Chubut: fue ley el jueves 21 de noviembre de 2024. Muchas provincias más van adherirse a este sistema que se utilizó por primera vez en Australia en 1856 y en la actualidad es utilizado por la gran mayoría de los países democráticos del mundo (más del 90 por ciento).

