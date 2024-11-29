El Gobierno de Corrientes anunciará la canasta navideña 2024

El Gobierno provincial anunciará el próximo martes la canasta navideña y el cordero correntino.

A partir de las 10, el anuncio estará a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, en el Salón de Acuerdos General José de San Martín del Ministerio de Hacienda.

Para las fiestas del año pasado, la canasta tuvo un precio de 4990 pesos y estuvo disponible en supermercados de toda la provincia.

En dicha oportunidad, la canasta contó con siete productos de primeras marcas como sidra, pan dulce, budín, ananá fizz, gaseosa, garrapiñada y turrón.

Además, hubo un descuento de hasta un 50% al pagar con tarjetas del Banco de Corrientes.