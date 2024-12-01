Valdés: “Bajamos el empleo público y creció el empleo privado en la provincia”

n El gobernador Gustavo Valdés participó de la cena de fin de año de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) y destacó el trabajo conjunto del sector privado y público para crear nuevos puestos de trabajo y desarrollo para la provincia. “Somos la única provincia en el NEA en la que ha crecido el empleo privado y seguimos creciendo, pero la apuesta es que a las empresas les vaya bien y que los empresarios puedan tener un panorama exitoso a futuro”, dijo.

La cena participaron más de 200 empresarios de toda la provincia y funcionarios provinciales.

“Nosotros, el sector público, debemos generar las condiciones para que la empresa se pueda desarrollar, que pueda ejercer el libre comercio, para una industria con más fuerza y que esto nos dé crecimiento a los correntinos”, aseguró Valdés.

“No medimos el crecimiento en cuanto a los empleados públicos, sino que tenemos que medir cuánta es la fortaleza de nuestras empresas. Por lo pronto, seguimos con el empleo público en los niveles bajos y disminuyendo. Y tenemos cada vez más empresas”, dijo a El Litoral.

“Creo que la Argentina está cambiando, va por el buen rumbo. Hay otras cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que corregir, pero creo que pedimos un cambio y los argentinos, con paciencia, están aguantando el cambio. Hoy los niveles de inflación han caído, lo que es beneficioso, eso te permite tener un horizonte nuevo, puede comenzar a volver el crédito, pueden comenzar las reactivaciones, pero tenemos que, desde el Estado provincial, garantizar y trabajar con nuestros empresarios, con nuestras empresas, con nuestros productores, industriales para que a Corrientes les siga yendo bien”, agregó.

Destacó el discurso del presidente de la Fecorr, Roberto Báez. “Hizo una memoria de trabajo, de balance, por supuesto, con el deseo y la esperanza de trabajar a futuro. Sabemos que no es fácil ser empresario, no es fácil generar un puesto de trabajo, por lo tanto, nosotros tenemos que ser, desde el Estado, los garantes de que existan más trabajos y más empresarios”.

Consultado sobre la posibilidad de la instalación de una planta de logística de Toyota en Paso de los los Libres, el gobernador dijo: “Ojalá que se pueda dar. Nosotros creemos que esa logística tiene que ser fundamental para todo lo que es la industria, no solo para Toyota. Estamos en el corazón del Mercosur y si nosotros no generamos la infraestructura de 18 parques industriales, en este caso, el de Paso de los Libres, que es un camino obligado de Toyota por su importación, exportación y su comercio con Brasil, vamos a tener dificultades”.

“La inversión que tenemos en el parque industrial de Paso de los Libres, ronda los 2.500 millones de pesos, me parece que es una salida, tener una logística o un apoyo logístico en un lugar que es primordial entre el comercio de Brasil y Argentina”.

“Nosotros no tenemos déficit, tenemos equilibrio presupuestario y no tenemos deuda, que es fundamental en este momento. No estamos pagando absolutamente ninguna deuda porque no tenemos deuda y eso es una ventaja competitiva, es decir, todos los años lo que tenemos que pensar y trabajar juntos con objetivos claros, como lo marcamos en el pacto de crecimiento 2030, nosotros lo que hacemos es invertir una porción de nuestros recursos para ir avanzando rápidamente. Por supuesto que el gobierno más exitoso es el que cumple estos objetivos más rápido y nosotros estamos invirtiendo del 9 al 10% total del presupuesto en las inversiones que nos indican estos objetivos que nos trazamos a futuro”.

Sobre la inclusión de un crédito en el Presupuesto 2025, explicó: “Nosotros hoy tenemos autorización para tomar 100 millones de dólares y el año pasado 50 millones de dólares, pero en lo que va de mi gestión no hemos tomado absolutamente ni un peso de deuda y no hemos emitido ningún tipo de obligación a futuro y no comprometimos el futuro de los correntinos. Hoy tenemos el futuro despejado y con toda la fuerza para que crezca el empleo, para que crezca la producción y la industria”.