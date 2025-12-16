¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

atentado eduardo ledesma pregunta Donald Trump
ALLANAMIENTO

Buscaban cosas robadas en Itatí y hallaron marihuana fraccionada

Incautaron 56,7 gramos de cannabis sativa e identificaron a las personas.

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 19:52

Este martes allanaron una propiedad en la localidad de Itatí, en búsqueda de objetos denunciados como sustraídos y para sorpresa hallaron marihuana fraccionada que totalizó 56,7 gramos.


Fue una operación conjunta entre la Comisaría de Distrito Itatí y el Grupo Táctico Operacional (GTO) de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.
Los efectivos irrumpieron en un domicilio ubicado en calle Coronel Separio Sánchez s/n, en el que no se encontró el elemento buscado, aunque si incautaron marihuana.


El procedimiento se realizó en el marco de un legajo de investigación judicial en trámite. La sustancia fue detectada por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, y se encuentra a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Como resultado del procedimiento además del secuestro del estupefaciente fraccionado, identificaron a los moradores del lugar.
 

