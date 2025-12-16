Corrientes: camión cargado con papel ardió en llamas a metros de una estación de servicio

Un camión cargado con varias toneladas de rollos de papel se incendió en las últimas horas del lunes y el operativo se extendió hasta la madrugada de este martes por ruta nacional 14. El siniestro se produjo a pocos metros de una estación de servicio Axion, a la altura del kilómetro 600, lo que generó preocupación por la magnitud de las llamas.

Voraz incendio y pedido de refuerzos

Camilo López, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, relató a El Litoral cómo se desarrolló el operativo: “Anoche aproximadamente 23 recibimos llamado que dieron aviso sobre el camión incendiado cerca de la estación de axión quien va hacia Virasoro el camión contenía rollos de papel gigantes.

“Llegando al lugar nos encontramos con un fuego de gran magnitud. A las 23,40 más o menos salió otro móvil con apoyo de agua. Se trabajo arduamente hasta las 01,15 aproximadamente. Se logró extinguir el fuego sin riesgo y sin lamentar víctimas”.

Cómo sucedió el hecho

Según se informó, el camión se encontraba en circulación cuando el chofer advirtió a través de uno de los espejos retrovisores que una de las piezas del acoplado estaba envuelta en llamas. De inmediato, detuvo la marcha, estacionó sobre la banquina y logró separar el acoplado del resto del vehículo, una maniobra clave para evitar que el fuego se propagara aún más.

Alertados por la situación, los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé acudieron rápidamente al lugar y comenzaron a combatir el incendio. Debido a la gran cantidad de papel madera transportado —destinado a uso industrial—, las tareas de extinción demandaron un intenso y prolongado esfuerzo durante la madrugada.

Finalmente, el fuego fue controlado sin que se registraran heridos ni víctimas fatales. Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó únicamente daños materiales, aunque el impacto visual del incendio fue de gran magnitud y obligó a extremar precauciones en la zona.