Báez: “Que Nación pague a Corrientes los 200 millones de dólares de regalías energéticas”

El presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez, destacó el discurso del gobernador. “Fue excelente. Ha descripto la situación nacional, pero más que eso, la situación de nuestra provincia, y quiero hacer hincapié en una sola cosa: el déficit fiscal cero. Es algo que en el gobierno nacional se está hablando mucho y en el resto de las provincias, y para nosotros es tan normal que ya hace años la provincia está en equilibrio”.

“Es una enorme satisfacción para todos los correntinos que podamos vivir en una situación así, con el agregado de que tenemos la carga impositiva más baja del país. Misiones nos duplica, el Chaco tiene prácticamente un 50% más de presión fiscal. Eso demuestra el compromiso que hay por parte del gobierno provincial, en este caso del señor gobernador, en mantener una administración austera y equilibrada, porque si no, no estaríamos en esta situación”.

“El 2024 fue un año difícil, sabíamos que iba a ser así, atento a que la administración nacional anterior realmente fue pésima. En vez de hacer lo lógico que es dar incentivo a las empresas, teníamos lo contrario. Y los que generamos empleos somos nosotros. Las empresas somos los generadores del empleo, que no es algo que le corresponde al Estado. Sabíamos que iba a ser un año muy duro y por suerte este último trimestre ha empezado a revertirse y ha vuelto el crédito hipotecario algo impensable hace seis meses atrás. Entonces eso demuestra el cambio que estamos teniendo y la verdad apostamos a seguir en ese sendero”.

“Esperamos que el gobierno nacional se regularice y que también reconozca, como dijo el señor gobernador, el tema de las regalías de Yacyretá. Es algo fundamental la pérdida que tiene nuestra provincia de recursos. Hablábamos de un importe aproximadamente de 200 millones de dólares al año entre las regalías de Salto Grande y Yacyretá. Y aún así todo, vuelvo a insistir, estamos en una provincia equilibrada y con futuro".