Un municipio correntino anunció el pago de un bono de 200 mil pesos en dos cuotas

El intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea anunció este martes que los trabajadores municipales recibirán un bono de fin de año de 200 mil pesos en dos cuotas.

"Con motivo de las fiestas de fin de año, la Municipalidad pagará un bono de $200.000 a los dependientes municipales (planta permanente, contratados, por día y expedientes)", dijo en sus rede sociales.

Además, el jefe comunal precisó que "el pago se realizará en dos cuotas de $100.000 cada una durante los meses de diciembre y enero".

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE VERANO

El lunes se presentó el calendario de actividades de verano, destacando eventos gratuitos culturales, gastronómicos, deportivos y musicales.

A su vez, la Municipalidad anunció que la apertura oficial de la playa El Ingá será este viernes, y el Parque Acuático se inaugurará el miércoles 11 con una pileta familiar adaptada para chicos y personas con discapacidad.