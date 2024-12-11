Valdés encabezó una reunión de su lista "Vamos Radicales" para presidir la UCR

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes una reunión organizada por el Comité Capital de la UCR para los próximos comicios internos del 22 de diciembre en toda la provincia, liderando la lista "Vamos Radicales". Tuvo lugar en la sede de la Sociedad Española de la ciudad de Corrientes, cuyo salón estuvo colmado de dirigentes seccionales y los principales referentes del radicalismo, entre funcionarios y legisladores. "Tenemos que seguir evolucionando como Unión Cívica Radical, sin claudicar nuestros principios, con doctrina para que nos crean y conducta para que nos sigan", instó allí el mandatario a la militancia que se prepara para un multitudinario acto este sábado a las 10:30 en el club San Martín.

Además del Gobernador, los oradores del encuentro fueron los presidente y vice del Comité Capital de la UCR, Claudio Polich y Florencia Ojeda, respectivamente; el intendente Eduardo Tassano; la presidente provincial de la Juventud Radical, Lilian Cano y su par capitalino, José María Giménez; los senadores provinciales Diógenes González y Sergio Flinta; más los dirigentes Fabricio Sartori, Lucy Pereyra y Julián Breard. También estuvieron en las primeras filas: los senadores provinciales Sonia Quintana y Noel Breard; el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; los diputados provinciales Valeria Pavón y Norberto Ast, además de otros ministros y demás funcionarios y legisladores, tanto provinciales como municipales.

Cabe recordar que el pasado sábado 7 fue la presentación de listas para las próximas elecciones internas de la UCR en Corrientes y el gobernador Valdés competirá por la presidencia del Comité Central contra la ex senadora provincial Alejandra Seward que responde al ex gobernador Ricardo Colombi. También habrá competencia en unos pocos departamentos provinciales y secciones capitalinas, mientras que en el Comité Capital, tanto en mayores como en Juventud, quedaron ya consagradas sus flamantes autoridades al no haberse presentado contrincantes internos.

En esta reunión fue Valdés quien cerró la lista de oradores, afirmando que "tenemos que seguir evolucionando como Unión Cívica Radical, sin claudicar nuestros principios, con doctrina para que nos crean y conducta para que nos sigan", pidiendo a la militancia que mantengan una estrecha y constante comunicación con sus correligionarios, principalmente en sus respectivas secciones (comités barriales) y que el día de la elección, estén bien organizados para que sufrague la mayor cantidad posible de afiliados.

"Cuando nos reunimos y somos muchos tenemos que mostrar poder", arengó Valdés a los dirigentes y anunció la realización de un masivo acto este sábado en el club San Martín, ubicado en la esquina de Salta y Moreno de la ciudad de Corrientes. "Nos quieren hacer creer que no tenemos fortaleza y del otro lado, lo único que hay es una lista de exs", sentenció el gobernador que busca presidir el radicalismo correntino, sosteniendo que "nos quieren poner palos en la rueda y nosotros queremos que la Unión Cívica Radical siga gobernando".

"Este sábado tenemos que mostrar fortaleza y el domingo siguiente, los votos que tenemos", insistió Valdés para instar a que la militancia radical se movilice en la Capital donde la UCR tiene más de 26 mil afiliados. "No se gana en un escritorio o en un juzgado", sentenció luego para referirse, sin nombrarlo, al ex gobernador Colombi que realizó presentaciones en la Justicia para impedir las elecciones internas en la UCR, lo que terminó derivando en la intervención del Comité Nacional de la UCR para garantizar que este 22 de diciembre, finalmente el radicalismo correntino recobre institucionalidad. "Ahora estas elecciones tenemos que ganarla nuevamente, pero en las urnas", agregó al tener en cuenta que el mandatario correntino ya había sido proclamado por la Justicia Electoral en octubre último al presentarse como candidato a presidente del Comité Central de la UCR con su lista Vamos Radicales sin tener alguna otra lista que le compita. Luego el sector de Colombi objetó este proceso y terminaron interviniendo las máximas autoridades radicales del país para garantizar que finalmente se puedan concretar estas elecciones internas que serán claves para definir el año que viene la sucesión en el Gobierno de la provincia y sus más de 70 municipios.

Tassano

Antes, el intendente capitalino tomó la palabra y dijo que "yo estoy acá como estamos todos los que tenemos diferentes funciones en el gobierno provincial y municipal, tanto ejecutiva como legislativa, para mostrar que estamos juntos y vamos a seguir estándolo con todos los triunfos que tuvo nuestra alianza en los últimos años, trabajando duro para tener un presidente de la UCR como la gente y ese es Gustavo Valdés"

Comité Capital

"Estamos acá todas las autoridades que fueron consagradas en esta última presentación de candidatos, están los presidentes de comités de sección, los delegados, e invitamos a los legisladores y funcionarios que se desempeñan en la ciudad de Corrientes para que empecemos a organizar lo que tiene que ver con el trabajo de la interna", explicó el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich. Mientras que la sub interventora del IPS, Florencia Ojeda remarcó que "esta es toda la militancia de la Capital que va a movilizarse y trabajar con nuestros afiliados en toda la ciudad para que nuestro gobernador Gustavo Valdés el 22 de diciembre sea el presidente del Comité Central".

Juventud Radical

A su turno, Cano aseguró que "tenemos al mejor candidato para presidir nuestro partido". La flamante presidente del Comité Capital de la JR sostuvo luego que, de esta forma, la UCR, "tiene que seguir siendo el partido de gobierno". Mientras que Giménez se comprometió a "trabajar en conjunto" con los comités seccionales, tanto de mayores como de la JR, para que Valdés obtenga, en la Capital el próximo 22, "un triunfo contundente".

