"Hotelega": el evento en el que estarán hosteleros y productores de Corrientes en Bs As

Corrientes participará del segmento de "hotelería y gastronomía" en el predio de la rural en Buenos Aires desde el 27 al 29 de agosto. El mismo forma parte del programa Norte Grande junto a las provincias que conforman la región Litoral del norte argentino.

“Hotelga” es el encuentro de negocios indispensable para quienes gestionan establecimientos hoteleros y gastronómicos, en búsqueda de productos, servicios y novedades del sector con objetivos claros como modernizar instalaciones, renovar equipamiento, adecuar sistemas y perfeccionar la gestión de sus empresas.

Los presentes podrán disfrutar de actividades paralelas como diversas Conferencias, Torneos, etc.

Participación del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo:

El Ministerio de Turismo y el de Industria acompañan en este espacio a hosteleros y productores en la promoción y comercialización de sus productos y servicios.

Desde la comitiva organizadora informaron que el día viernes 29 de agosto a las 17hs se realizará una presentación en el auditorio del evento, llamada "corrientes destino de tradición y vanguardia" en la cual se contará con la presencia y participación de la Directora de Turismo Mercedes Alegre y los representantes hoteleros.



