Germán Braillard Poccard: "Nuestras propuestas fueron armadas junto a los vecinos"

El candidato a intendente de la capital por el frente Limpiar Corrientes, Germán Braillard Poccard, dialogó en Hoja de Ruta sobre el cierre de campaña y sus expectativas de cara al domingo.

“Seguimos trabajando, afinando los fiscales, recorriendo vecinos hasta el último minuto. Estamos con mucha expectativa de triunfo. En esta campaña demostré que conozco la ciudad, que tengo propuestas, equipo y, sobre todo, un compromiso de trabajo muy necesario en una ciudad que hoy carece de dedicación y conducción política”, afirmó.

Braillard Poccard destacó el carácter cercano de su campaña: “Yo disfruto de estar con la gente, de conversar, de reírme, de tomar mate con los vecinos. Eso me pone bien y encaré la campaña con alegría, amor y propuestas genuinas. No estoy dispuesto a hacer lo que no siento”.

El candidato subrayó que su programa de gobierno surge del trabajo conjunto con los ciudadanos: “Son propuestas realizables, construidas con los vecinos y con un equipo técnico. Eso generó confianza, porque la gente siente que no son promesas vacías, sino proyectos posibles”.

Finalmente, se refirió a la disputa electoral en la capital: “Hoy la elección se divide entre Polich y Germán. Muchos vecinos nos dicen que van a acompañarnos porque es tiempo de un cambio y de dejar atrás el esquema de los Valdés”.

Mirá la nota completa