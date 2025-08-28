La respuesta de Julieta Prandi a Wanda Nara luego de que se comparara con ella

Julieta Prandi decidió expresarse después de la polémica generada por las declaraciones de Wanda Nara, quien la mencionó para explicar una supuesta situación de violencia vivida en su relación con Mauro Icardi. La conductora y modelo habló en una entrevista televisiva, donde explicó cómo avanza su causa judicial y aprovechó para dar un consejo contundente.

La semana pasada, Wanda sorprendió al compararse con Prandi al asegurar que también había sido “secuestrada y abusada”. Estas frases llamaron la atención y despertaron críticas, lo que motivó que la protagonista de una de las causas más resonantes de violencia de género en los últimos años hablara públicamente.

Prandi, que consiguió que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por abuso, señaló que su proceso continúa en etapa de definición, aunque confía en que la sentencia se mantendrá firme. “Es prácticamente imposible que prospere la apelación, ya todo fue discutido y comprobado hace más de un año. Lo que uno busca es poder cerrar esa etapa y continuar con la vida”, expresó con firmeza.

Qué dijo Julieta Prandi de las declaraciones de Wanda Nara

Con respecto a Nara, evitó polemizar directamente, pero dejó una reflexión clara: “Lo que siempre digo es que el camino es largo. Fueron cinco años de pericias, estudios, audiencias y tratamientos. Es doloroso, pero se puede lograr justicia”. Su consejo resonó como una advertencia para cualquier víctima que busque iniciar una denuncia: el proceso no es inmediato, pero puede brindar un cierre y reparación.

La modelo también destacó que actualmente busca mantener un bajo perfil, enfocada en su vida personal y profesional lejos de la exposición mediática. “Me escriben muchos, pero no quiero estar en programas de televisión. Ya pasé por eso, ahora prefiero concentrarme en lo mío. Solo digo que si Wanda empieza este camino, sepa que es duro, pero no imposible”, concluyó.

El mensaje de Prandi refuerza su posición como referente en la lucha contra la violencia de género en el espectáculo argentino y marca distancia de la polémica sin dejar de brindar un consejo de valor.

FUENTE: minutouno.com