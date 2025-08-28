Un ladrón fue sorprendido por el dueño de un taller y la Policía

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre que momentos antes había cometido un robo en la capital correntina.

La detención ocurrió en la noche del miércoles cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos, fueron alertados a través del sistema 911 para acudir a un taller ubicado por calle Rizzuto y esquina 20 de Mayo.

Una vez en el lugar, el propietario del lugar junto a los agentes ingresaron al local, donde divisaron a un sujeto que emprendió la huida. En una breve persecución el sospechoso fue detenido, identificando a un hombre de 26 años.

Durante la mañana de este jueves, los efectivos acudieron nuevamente al lugar donde realizaron un rastrillaje y en las cercanías, en una zona de vegetación, encontraron una mochila que contenía una gran cantidad de herramientas, que pertenecen al taller.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.

