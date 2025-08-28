La Sinfónica vuelve al Vera: “Queremos que la música clásica llegue a nuevas generaciones"

El próximo sábado 6 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de la Provincia regresará al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera con el concierto “Los viajes del joven Werther”, bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco y con la participación del tenor lírico Lisandro Palomo.

La propuesta forma parte de la programación de septiembre del teatro y rinde homenaje a grandes compositores alemanes en el marco de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina, promovidos por la Asociación Alemana de Corrientes.

Una apuesta para nuevas audiencias

En diálogo con Hoja de Ruta, la directora de la orquesta, Andrea Fusco, remarcó: “Queremos que la música clásica llegue a nuevas generaciones. Este concierto es una oportunidad para que los jóvenes descubran y disfruten a los grandes compositores alemanes”.

Por su parte, Lourdes Sánchez, directora general del Teatro Vera, subrayó: “Apuntamos a formar público y nuevas audiencias. Nos parece oportuno acercar este repertorio como puerta de entrada al mundo de la música clásica”.

“Los viajes del joven Werther”

Inspirado en el célebre personaje de Goethe, Werther es un artista que se enamora de Charlotte, una mujer comprometida con otro hombre. El dolor de un amor imposible lo lleva a viajar por España, Italia y Rusia, aunque la presencia de su amada lo persigue en cada lugar.

La Orquesta Sinfónica acompañará esta historia con un repertorio que incluye la Sinfonía N° 5 de Beethoven, La gruta de Fingal de Mendelssohn, Danzas húngaras de Brahms y la Marcha Eslava de Tchaikovsky, entre otras obras.

Entradas y más información

Las entradas, desde $5.800, ya están disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637).

📲 Más info en Instagram: @teatrooficialjuandevera

