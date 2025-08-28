Gustavo Valdés inauguró la nueva área crítica del Hospital Vidal: “La salud pública es un derecho”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este jueves las refacciones y la ampliación del área crítica del Hospital J. R. Vidal de la Capital.

Las obras, que incluyeron los servicios de Emergencias y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), representan un avance significativo en el sistema sanitario provincial.

En el acto, que contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Valdés sostuvo que su gestión sigue invirtiendo en infraestructura hospitalaria porque la salud pública “es un derecho para los correntinos”.

Ampliación y tecnología de punta

Las obras implicaron la demolición total de los sectores de Emergencias y UTI para modernizar las instalaciones y optimizar cada metro cuadrado disponible. El nuevo diseño permite que la sala de Emergencias cuente con 12 camas, mientras que la UTI ahora tiene 14 camas, con la posibilidad de duplicar su capacidad ante una mayor demanda. Además, se sumaron cuatro camas con aislamiento biológico.

Valdés destacó el crecimiento de la red sanitaria provincial. "Este hospital es donde nacen muchísimos correntinos y hoy, por primera vez, tiene un ‘hijo’: el Instituto de Oncología de la Provincia de Corrientes”, afirmó. También recordó otras inversiones de gran escala como las ampliaciones en el Hospital de Cardiología y el Hospital Pediátrico.

Reconocimiento al personal y la visión de gestión

El gobernador hizo especial hincapié en el capital humano, valorando la labor de todo el personal de salud: médicos, enfermeros y administrativos. “Un hospital lo hacen quienes trabajan todos los días con amor, dedicación, ciencia, tecnología e investigación”, expresó.

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, calificó la obra como parte de una "política activa de inversión en salud que está transformando el perfil sanitario de Corrientes", mientras que el director del hospital, Horacio Sotelo, la definió como un “paso histórico”.