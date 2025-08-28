Carmen Barbieri destrozó sin piedad a Ayelén Paleo tras la detención de su madre

La rivalidad entre Carmen Barbieri y Ayelén Paleo volvió a quedar en el centro de la escena luego de la detención de Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina, en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

En diálogo con el programa “Sálvese quien Pueda”, la conductora de “Mañanísima” no dejó pasar la oportunidad para enviar mensajes cargados de ironía y reproches hacia quien en el pasado fue protagonista de uno de los escándalos más sonados de la farándula, tras su romance con Santiago Bal.

“Que lo resuelva en la Justicia, pero para mí ya hubo justicia divina”, comenzó Barbieri con un tono filoso. Recordó, además, que tanto Ayelén como su hermano la habían amenazado en otras épocas, lo que ahora toma como una especie de revancha del destino: “Veo a la madre esposada y pienso que ella debe estar sufriendo tanto como sufrí yo en su momento”.

Carmen no se guardó nada al referirse al impacto que esta situación tendría en su fallecido exmarido: “Si Santiago estuviera vivo, se volvería a morir del disgusto que le provocaría esta chica”. En la misma línea, cuestionó la exposición mediática que buscó Paleo: “Quería ser famosa y lo logró, pero no por lo que soñaba. La fama puede ser muy dura si no se sabe manejar”.

Sobre Elizabeth Rodrigo, la conductora confesó que la conocía de su paso por los camarines, ya que solía acompañar a su hija en sus primeros años de carrera. Sin embargo, deslizó sospechas: “Pensé que estaba para cuidarla, pero después me enteré de otras cosas. Ahora la Justicia tendrá que esclarecerlo”.

Con sarcasmo, cerró su reflexión con una frase que marcó la entrevista: “Me da lástima, pero esto demuestra que todo vuelve. Como dice el dicho: siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”. La declaración de Barbieri reavivó una vieja guerra mediática y dejó en claro que, a pesar de los años, las heridas entre ambas siguen abiertas.

