¿Qué dijo Wanda Nara de los rumores de romance con Martín Migueles?

En medio de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Martín Migueles, Wanda Nara decidió poner fin a las especulaciones y hablar sin rodeos. En un móvil televisivo con LAM, la empresaria aclaró que el hombre en cuestión no es su pareja, sino su entrenador personal. “No, no tengo novio. Es mi entrenador”, afirmó con tono categórico, despejando dudas sobre su situación afectiva.

Las versiones habían cobrado fuerza en los últimos días, sobre todo luego de que se mencionara la relación de Migueles con figuras del ambiente mediático, como su cercanía a Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio. Sin embargo, la conductora optó por cortar de raíz las especulaciones: “No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

En cuanto a su presente, la mediática fue clara al remarcar que el amor no está entre sus prioridades. “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”, explicó, dejando en claro que su agenda laboral y familiar ocupa la mayor parte de su día a día.

De hecho, reveló que recientemente grabó un videoclip y que atraviesa una etapa de gran actividad profesional. “Estoy muy cansada, la verdad que no paro un segundo. Cumplo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, lo hago feliz”, agregó.

Sin embargo, la entrevista también incluyó un nuevo capítulo en su relación con Mauro Icardi: Wanda contó que su ex la llamó por teléfono y que tiene grabada esa conversación, la cual podría incorporarse como prueba en la causa que los enfrenta. “Sí, esa charla está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, señaló.

Aunque no quiso dar detalles del contenido, lanzó frases que volvieron a generar polémica: “Es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”. Con su estilo frontal, la empresaria logró, en una misma aparición mediática, desactivar un rumor amoroso y encender otro conflicto judicial.

FUENTE: minutouno.com