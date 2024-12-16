¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Valdés decretó asueto para el 24 y 31y confirmó los días de feria administrativa

El gobernador dio a conocer la medida este lunes. 

Por El Litoral

Lunes, 16 de diciembre de 2024 a las 20:57

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este lunes que “por medio del decreto 3160/24, declaró asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre de 2024 para la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados”.

Por otro lado, notificó: “Además, se fijó la feria administrativa para la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados, que podrá utilizarse en uno de estos períodos: del 23 al 27 de diciembre y desde el 30 de diciembre al 3 de enero de 2025”.

