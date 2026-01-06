¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump San Baltasar Venezuela
POLICIA RURAL DE LA CRUZ

Sorprendieron a un hombre con un vacuno listo para la faena

El animal pertenecía a su propio vecino y los efectivos hallaron además herramientas para la carneada.
 

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 20:00

Una denuncia por el extravío de un ternero acabó con una causa judicial en la localidad de La Cruz, cuando hombre emitió un oportuno aviso que permitió al personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica intervenir y evitar una faena segura.


Los efectivos, enterados del hecho, siguieron el rastro del animal, que los condujo directamente hasta la vivienda de un vecino, donde los policías constataron que el ejemplar buscado se encontraba en esa propiedad.


El sospechoso fue sorprendido con todas las herramientas de faena listas, aunque con la llegada de la comitiva policial intentó justificar que había resguardado al ternero. 


La intervención se realizó bajo directivas de la autoridad judicial en turno y con conocimiento de la Fiscalía interviniente que dispuso que el animal fuera restituido a su legítimo propietario.
 

