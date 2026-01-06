Sorprendieron a un hombre con un vacuno listo para la faena

Una denuncia por el extravío de un ternero acabó con una causa judicial en la localidad de La Cruz, cuando hombre emitió un oportuno aviso que permitió al personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica intervenir y evitar una faena segura.



Los efectivos, enterados del hecho, siguieron el rastro del animal, que los condujo directamente hasta la vivienda de un vecino, donde los policías constataron que el ejemplar buscado se encontraba en esa propiedad.



El sospechoso fue sorprendido con todas las herramientas de faena listas, aunque con la llegada de la comitiva policial intentó justificar que había resguardado al ternero.



La intervención se realizó bajo directivas de la autoridad judicial en turno y con conocimiento de la Fiscalía interviniente que dispuso que el animal fuera restituido a su legítimo propietario.

