Aprehendieron a un hombre con costosas herramientas sustraídas

En recorridas en prevención de ilícitos, demoraron en Paso de la Patria a un hombre con frondoso prontuario delictivo, que llevaba numerosas herramientas de procedencia dudosa, que no pudo justificar su origen y que luego se comprobó que habían sido sustraídas días atrás.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de esa localidad, al avanzar en el móvil, por la zona de las calles Quijano y Misiones, visualizaron a un hombre, conocido con el alias de "Choco".

Al notar la presencia policial, el sospechoso abandonó varias cosas en la vía pública e intentó huir, por lo que fue seguido y alcanzado metro más adelante donde lo demoraron.

En el lugar se procedió al secuestro de tres bombas de agua y distintas herramientas como ser palas, taladro, pinzas, martillo, amoladora, entre otros, que no supo justificar su propiedad ni procedencia.Posteriormente, y siguiendo la línea investigativa, se determinó que las cosas secuestradas estaban vinculadas con un ilícito ocurrido días atrás.El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial.