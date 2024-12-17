Última reunión del año: Valdés convocó a su gabinete y destacó el trabajo en equipo

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, presidió este martes la última reunión de gabinete del año, oportunidad en la cual se efectuó un balance positivo del 2024, abordando temas destacados de cada área y se trazó un agenda de trabajo con obras y políticas públicas hacia el 2025.

“En equipo, continuamos trabajando por una Corrientes más desarrollada, moderna e inclusiva”, resaltó el mandatario en el marco del encuentro realizado en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Asimismo, Valdés consideró que las reuniones de gabinete son fundamentales para el funcionamiento eficiente del gobierno ya que “permiten analizar, coordinar y evaluar políticas públicas, así como tomar decisiones estratégicas”.

La reunión contó con la presencia de los ministros de: Coordinación, Miguel Olivieri; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; de Educación, Práxedes López; de Industria, Mariel Gabur; de Obras Públicas, Claudio Polich; de Justicia, Juan José López Desimoni; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; de Producción, Claudio Anselmo; de la Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo; Desarrollo Social, Adán Gaya; Salud Pública, Ricardo Cardozo; Seguridad, Alfredo Vallejos; Turismo, Alejandra Eliciri y el fiscal de Estado, Horacio Ortega, como así también secretarios y subsecretarios del gabinete provincial y titulares de entes autárquicos y descentralizados.

Proyección de obras y políticas públicas

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, comentó que el encuentro permitió hacer un balance en el cierre del año y proyectar el trabajo conjunto en el 2025.

“El gobernador se interiorizó de la labor y las gestiones de los ministerios y organismos”, explicó el ministro, agregando que “juntos ya proyectamos el 2025 en materia de obras y las políticas públicas para llegar a cada una de de las comunas de la provincia”.