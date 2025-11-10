Nordeste sumó experiencia en el encuentro nacional femenino

El primer encuentro nacional de rugby femenino, en la modalidad 12 jugadoras, se concretó el pasado fin de semana en el Club Los Miuras, en Junín, Provincia de Buenos Aires.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), integrado por jugadoras de Corrientes y Chaco, se quedó con el cuarto lugar en un certamen que reunió a las seis uniones con mayor cantidad de jugadoras fichadas en el país.

El certamen fue organizado por el área de desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) con la colaboración de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA).

Las chicas de Nordeste terminaron con un saldo de un triunfo y tres derrotas en el certamen, sumando experiencia y roce competitivo frente a uniones más poderosas.

El debut fue con derrota contra Buenos Aires 65 a 0, mientras que en el cierre de la fase clasificatoria, llegó la victoria contra Austral 46 a 0. En semifinales, la Urne cayó contra Córdoba 31 a 5 y en el partido que definió el tercer puesto, Tucumán se impuso a Nordeste 32 a 10.

El título quedó en poder de Buenos Aires que le ganó la final a Córdoba 43 a 5.

Además, de la propia competencia, se realizaron diversas capacitaciones sobre contacto, scrum y line-out a modo de complemento a la práctica entre los seleccionados.

“Para nosotros es muy importante este encuentro en Junín de rugby 12 ya es que una clara muestra de que el rugby femenino sigue creciendo. Hace dos Nacional de Clubes femenino que el scrum se juega 5 vs. 5 y este certamen en Junín nos permite sumar una jugadora más en el scrum y seguir evolucionando”, contó Facundo Salas, entrenador asistente de Las Yaguaretés.

