La Junta Electoral entregará diplomas a los diputados electos por Corrientes

La Junta Electoral Nacional – Distrito Corrientes realizará este jueves 13 de noviembre el acto de entrega de diplomas a los Diputados Nacionales electos en los comicios generales del pasado 26 de octubre de 2025.

La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 12:00 horas en el Salón Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en calle Salta 459, en la ciudad de Corrientes.

Durante el acto recibirán sus diplomas los tres legisladores electos que representarán a la provincia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación:

Diógenes González – Vamos Corrientes. Referente del oficialismo provincial, encabezó la lista que obtuvo el triunfo en los comicios.

Virginia Gallardo – La Libertad Avanza. La joven dirigente libertaria se consolida como una de las nuevas figuras de su espacio político en la provincia.

Raúl “Rulo” Hadad – Fuerza Patria. Actual intendente de San Roque, lideró la propuesta del peronismo correntino.

Con esta instancia formal, la Junta Electoral Nacional dejará oficialmente proclamados a los representantes de Corrientes electos para integrar la Cámara de Diputados de la Nación a partir del próximo período legislativo.