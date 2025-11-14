Corrientes participó del foro nacional de presupuesto y finanzas

Representada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Corrientes participó de la XLI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República. En la convocatoria, los funcionarios de todo el país analizaron la situación fiscal y perspectivas a nivel nacional y provincial en Argentina, y, por otra parte, también la política tributaria del gobierno nacional y perspectivas sobre la distribución de recursos a provincias, entre otros temas.

El plenario se realizó entre el 12 y 14 de este mes, con sede en San Salvador de Jujuy. A esta ciudad asistió para participar el subsecretario de Finanzas de Corrientes Héctor Grachot, con instrucciones del ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini, y por resolución del gobernador Gustavo Valdés.

Grachot estuvo acompañado por el director de Presupuesto de la Provincia, Federico González Thomas. Del foro participaron responsables de las áreas de presupuesto y finanzas de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la nación. La organización estuvo a cargo, como anfitrión, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy.

Situación fiscal, deudas y recursos

En el desarrollo del programa de actividades, los participantes asistieron a disertaciones como: La política tributaria del gobierno nacional y perspectivas sobre la distribución de recursos a provincias. Exposición a cargo de la Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, Claudia Balestrini, y el director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, Alberto Pololla.

Por otra parte, también, se expuso sobre: Situación fiscal y perspectivas a nivel nacional y provincial en Argentina; a cargo del Subsecretario de Presupuesto de la Nación, Rodrigo Cabado, y la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial de la Nación, Valeria Sánchez.

En tanto, el coordinador de Deuda Provincial en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, de la Secretaría de Hacienda de la Nación, Luciano Albera Scagliusi, disertó sobre: Panorama del endeudamiento Subnacional.

Jurisdicciones

“Experiencias en la implementación de los Sistemas de Administración Financiera (E-Sidif) en las Provincias”, fue el tema que disertaron el Subsecretario de Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz, Nicolás Alberto Fernandez Villada, el Subsecretario de Relaciones y Coordinación Fiscal con Municipios y Comisiones de Fomento del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz, Lucas Gay, la responsable de la Contaduría General de la Provincia de Catamarca, Viviana Cruzado; de la Contaduría General de la Provincia de Catamarca, Mauricio Hezze, y de la Dirección de Presupuesto de la Provincia de Catamarca, Jesica Nieva.

También se expuso sobre: Situación Fiscal de la Provincia de Jujuy. Deuda Pública y Política Tributaria Provincial.

Además, el Control y Seguimiento del Gasto Público. El caso de la Provincia de Río Negro. Por otra parte, Proyecto Parque Solar Cauchari y Financiamiento con Bono Verde. Y, Taller Intercambio de Experiencias sobre temas Presupuestarios (CABA).

Otros temas

Entre las actividades del foro, se expuso sobre La importancia de la información subnacional en las estadísticas de las Cuentas Nacionales.

También tuvo lugar la Presentación de la nueva Página de Internet del Foro y del Aula Virtual.

Municipios

Simultáneamente, se realizó una jornada dedicada para Municipios; fue el miércoles 12. Se abordó “Experiencias en la Implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en los Municipios”, a cargo de la referente del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal - Provincia del Chubut, Gabriela Valsecchi, y la Subdirectora de la Dirección de Relaciones Municipales- Provincia de San Juan, Myriam Imhof.

El tema que cerró este día fue: “Los Regímenes Provinciales de Coparticipación a Municipios”, a cargo de la directora de Deudas Provinciales y Finanzas Provinciales – Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, María Cecilia Iselli, y la directora de Relaciones Provinciales - Provincia de Entre Ríos, Silvia Honecker.