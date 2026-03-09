Anita Romero logró la medalla de bronce en el WTT Youth Contender

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo se llevó a cabo el certamen WTT Youth Contender Buenos Aires 2026, donde la jugadora del Club de Regatas Corrientes, Anita Romero, Llogró la medalla de bronce.

El torneo de juveniles es uno de los más importantes del tenis de mesa a nivel mundial, reuniendo a chicos de las categorías U11 hasta U19, y del que participaron en Buenos Aires 163 participantes de 21 países diferentes.

La joven correntina de apenas 10 años tuvo una destacada labor en la categoría U11, en donde se subió al tercer lugar del podio luego de vencer a Alba Piruzi y Esperanza Sanhueza, y caer con Aitana Bibbo y con la brasileña Raina Rodrigues.

Además, también compitió en U13, donde integró el Grupo C y donde cayó con la neozelandesa Karen Lodi, la peruana Kiara Tupa y la argentina Martina Cruz, por lo que no pudo avanzar de fase de grupos, pero sumó valiosa experiencia contra jugadoras mayores.

Por otro lado, en U15 mixto integró dupla con Enzo Fernández, con quien participará del sudamericano en la misma modalidad. Allí, cayeron en 32° de final frente a la dupla de Lucas Alto e Isabella Olivarez y se despidieron del certamen.

Ahora, la tenimesista regatense quedará concentrada durante 10 días en el CeNARD junto a la Selección Nacional a la espera del Sudamericano que se jugará en Asunción del 14 al 20 de marzo.

