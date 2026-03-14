Joaquín Levinton ingresó a caballo al escenario del Lollapalooza 2026

El Lollapalooza Argentina 2026 tuvo su primer gran momento disruptivo de la mano de Turf. En una entrada que mezcló el rock con la excentricidad porteña, Joaquín Levinton se robó todas las miradas al irrumpir en el escenario montado sobre un caballo real, transformándose de inmediato en el contenido más viral de la jornada inaugural en el Hipódromo de San Isidro.

Fiel a su estilo irreverente, el líder de Turf apareció caracterizado como polista, utilizando el campo de polo del hipódromo como inspiración directa para su performance.

El ingreso del animal al escenario principal generó una mezcla de asombro y euforia entre los miles de espectadores, marcando el inicio de un show cargado de clásicos que reafirmó la vigencia del rock nacional en un festival dominado por figuras internacionales.

La imagen de Levinton sobre el equino inundó las redes sociales en cuestión de minutos, convirtiéndose en el símbolo de la cuota de humor y espectáculo que Turf suele imprimir a sus presentaciones.

Tras el impactante inicio, la banda desplegó un repertorio sólido que conectó generaciones, demostrando que, más allá de la puesta en escena, los himnos del grupo siguen siendo infaltables en la cultura festivalera argentina.

El líder de Turf venía de sorprender a sus fans en el Cosquín Rock con un épico regreso a los escenarios: ingresó al evento en una ambulancia, ironizando sobre el problema de salud que había tendido semanas antes.

Minutouno.com