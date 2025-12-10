Transición en Capital: Valdés acompañó la asunción del nuevo intendente Claudio Polich

Claudio Polich asumió este miércoles como intendente de la ciudad de Corrientes, en un acto acompañado por el gobernador Gustavo Valdés, quien lo definió como “un gran funcionario, militante político y un amigo”.

También estuvo presente el viceintendente electo, Ariel Báez, quien prestó juramento en la misma ceremonia.

La sesión del Concejo Deliberante, presidida por Marcos Amarilla, tuvo lugar en el salón Espacio Andes, sobre avenida Maipú.

Valdés destacó la continuidad del trabajo conjunto

Durante el acto, Valdés celebró la asunción y manifestó que la Provincia seguirá trabajando junto a la Municipalidad para consolidar el crecimiento de la Capital.

“Hay esfuerzo y confianza depositada y debemos honrar la palabra”, expresó, al referirse a la necesidad de sostener un proyecto común para “mejorar la vida de los ciudadanos”.

Polich: “Construimos una ciudad más linda y queremos que se destaque en el país”

En su primer discurso como jefe comunal, Polich recordó su paso al frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, donde aseguró haber impulsado obras que transformaron la ciudad y la provincia.

Agradeció el acompañamiento del gobernador y remarcó el valor del trabajo “en consenso” con distintos sectores políticos.

El nuevo intendente aseguró que el objetivo de su gestión será “solucionar problemas generales para que Corrientes se destaque en el país”. Además, valoró el trabajo conjunto con Valdés durante casi siete años en el Ministerio: “Fue una satisfacción haberlo podido acompañar”, expresó.