Abigeato en Corrientes: secuestraron más de 250 kilos de carne en una carnicería

Un operativo de control de carne realizado por la Policía de Corrientes terminó con el secuestro de más de 250 kilos de carne vacuna en una carnicería de Santa Lucía.

El procedimiento se llevó adelante ayer en un comercio ubicado sobre calle Lavalle al 1100, en el marco del plan provincial de prevención del abigeato y control de carnicerías.

Según informaron fuentes policiales, durante la inspección se hallaron cuartos, paletas y costillares faenados sin los controles correspondientes y sin el sello sanitario obligatorio. El producto fue considerado no apto para el consumo humano.

Ante la irregularidad, se dio intervención a la autoridad fiscal y se labraron actas por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

Finalmente, el cargamento fue eliminado mediante incineración, según el procedimiento establecido para estos casos.