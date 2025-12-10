¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Cruz Roja Premio Nobel de la Paz Claudio Polich
Salud pública

Cómo se debe cuidar a los adultos mayores ante las altas temperaturas

Corrientes y la región se encamina a verano marcado por el calor. Desde la cartera sanitaria se advierte que los adultos mayores son más propensos a sufrir malestares, por lo que da recomendaciones para su cuidado.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 12:26

Ante el aumento de la temperatura en Corrientes y el país, Salud Pública recomienda aumentar los cuidados a los adultos mayores.

Desde la Dirección de la Tercera Edad aconsejan mantenerlos hidratados, que permanezcan en ambientes frescos y que no se expongan al sol entre las 11 y 17.

El director de la entidad mencionada, Juan Ramón Melgarejo, recordó los efectos de las altas temperaturas sobre el cuerpo:

  • Mareos o náuseas.
  • Pulso y respiración débil.
  • Cansancio o agotamiento.
  • Dolor de cabeza.
  • Presión baja.
  • Desmayos.

En caso de encontrarse en la calle cuando se presenten alguno de estos síntomas, se debe sentarse a la sombra y solicitar ayuda quien esté cerca, mientras se da aviso a la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES) 107 e hidratarse.

Recomendaciones

  • Lo ideal es permanecer en ambientes frescos y ventilados o acondicionados.
  • Tomar de 2 a 3 litros diarios de agua aun si no se tiene la sensación de sed.
  • Usar ropa de color claro y holgada
  • Reducir la actividad física o de hacerlo, elegir horarios nocturnos.
  • Evitar exponerse al sol de 11 a 17
  • Protegerse usando gorras o sombrillas.
  • Evitar ingerir comidas abundantes y de altas calóricas.
  • Consumir frutas y verduras.
  • Evitar consumir bebidas calientes, muy azucaradas o con alcohol.

Es menester aclarar que las personas mayores son las más vulnerables a las olas de calor. Tienen un riesgo de deshidratación mucho más importante que una persona adulta joven.

