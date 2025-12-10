Cómo se debe cuidar a los adultos mayores ante las altas temperaturas

Ante el aumento de la temperatura en Corrientes y el país, Salud Pública recomienda aumentar los cuidados a los adultos mayores.
Desde la Dirección de la Tercera Edad aconsejan mantenerlos hidratados, que permanezcan en ambientes frescos y que no se expongan al sol entre las 11 y 17.
El director de la entidad mencionada, Juan Ramón Melgarejo, recordó los efectos de las altas temperaturas sobre el cuerpo:
- Mareos o náuseas.
- Pulso y respiración débil.
- Cansancio o agotamiento.
- Dolor de cabeza.
- Presión baja.
- Desmayos.
En caso de encontrarse en la calle cuando se presenten alguno de estos síntomas, se debe sentarse a la sombra y solicitar ayuda quien esté cerca, mientras se da aviso a la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES) 107 e hidratarse.
Recomendaciones
- Lo ideal es permanecer en ambientes frescos y ventilados o acondicionados.
- Tomar de 2 a 3 litros diarios de agua aun si no se tiene la sensación de sed.
- Usar ropa de color claro y holgada
- Reducir la actividad física o de hacerlo, elegir horarios nocturnos.
- Evitar exponerse al sol de 11 a 17
- Protegerse usando gorras o sombrillas.
- Evitar ingerir comidas abundantes y de altas calóricas.
- Consumir frutas y verduras.
- Evitar consumir bebidas calientes, muy azucaradas o con alcohol.
Es menester aclarar que las personas mayores son las más vulnerables a las olas de calor. Tienen un riesgo de deshidratación mucho más importante que una persona adulta joven.