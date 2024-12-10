¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Claudio Polich Estafa en Corrientes robo jardin
Claudio Polich Estafa en Corrientes robo jardin
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de diciembre

Por El Litoral

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:06

Asume Juan Pablo Valdés: cómo será el acto de jura del nuevo gobernador de Corrientes

Claudio Polich asume la intendencia de Corrientes: las primeras medidas que anunció

Hasta cuándo se puede usar la Sube estudiantil en Corrientes

Activaron el traslado a Corrientes del estafador de eventos detenido en Esquel

Camión de gran porte despistó y causó temor en la Ruta 12

Pago del Plus de Refuerzo en Corrientes: cómo es el cronograma de diciembre

Corrientes: consenso, nuevo secretario y tenso cruce en la Cámara de Diputados

Eduardo Tassano fue electo como presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes

Corrientes aplicará la Ley de Narcomenudeo desde febrero de 2026, confirmó Valdés

Hito en el NEA: identificaron un Titanosaurio, el primer fósil de dinosaurio en Corrientes
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD