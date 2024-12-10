Las noticias más importantes del 10 de diciembre

Asume Juan Pablo Valdés: cómo será el acto de jura del nuevo gobernador de Corrientes
Claudio Polich asume la intendencia de Corrientes: las primeras medidas que anunció
Hasta cuándo se puede usar la Sube estudiantil en Corrientes
Activaron el traslado a Corrientes del estafador de eventos detenido en Esquel
Camión de gran porte despistó y causó temor en la Ruta 12
Pago del Plus de Refuerzo en Corrientes: cómo es el cronograma de diciembre
Corrientes: consenso, nuevo secretario y tenso cruce en la Cámara de Diputados
Eduardo Tassano fue electo como presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes
Corrientes aplicará la Ley de Narcomenudeo desde febrero de 2026, confirmó Valdés
Hito en el NEA: identificaron un Titanosaurio, el primer fósil de dinosaurio en Corrientes