Concejo Deliberante de Corrientes: se renovaron 10 bancas y Marcos Amarilla fue reelecto

El Concejo Deliberante de Corrientes realizó este martes 9 de diciembre su sesión preparatoria, en la que juraron los diez nuevos concejales y quedó ratificada la conducción institucional para el período que inicia este miércoles.

La ceremonia se llevó a adelante en el recinto de la Legislatura provincial. De esta manera, el presidente Marcos Amarilla tomó juramento a los concejales que renovarán la mitad de las bancas: Emilio Lanari, Gabriela Gauna, Gustavo González, Melisa Mecca, Matías Bocalón, Camila Maidana Roa, Julio Ledesma, Gisela Lezcano, Gabriel Romero y Ángel Kofman.

Tras la incorporación formal, el cuerpo deliberativo eligió sus autoridades. Amarilla fue reelecto por unanimidad como presidente del Concejo. La vicepresidencia primera quedó en manos de Jorge Campos, mientras que Melisa Mecca asumió como vicepresidenta segunda.

También prestaron juramento la secretaria Shirle Serra, la prosecretaria Ángeles Sosa y el secretario de comisiones Sebastián Calvano.

Respecto de la conformación de las 12 comisiones permanentes, el plenario delegó en la presidencia la facultad de definir la integración para el próximo año legislativo.

Al finalizar la sesión, Amarilla destacó el trabajo de los concejales que concluyeron su mandato y agradeció la confianza de sus pares para continuar al frente del cuerpo. Señaló además que inicia “una nueva etapa” con expectativas de avanzar en consensos.