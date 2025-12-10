Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Tamara Alegre

Para finalizar la séptima temporada de Eduardo Ledesma Pregunta, revivimos los tres episodios más vistos del 2025 y continuamos con Tamara Alegre. En esta charla con Tamara, que es profesora, antropóloga y referente en estudios etnográficos sobre la lengua, nos invita a reflexionar sobre el bilingüismo en Corrientes, la transmisión del guaraní y los desafíos para su revitalización.

Desde su tesis “Hablar en bilingüe” hasta su trabajo en la Cátedra Guaraní y programas de radio, comparte cómo las prácticas lingüísticas impactan en las identidades culturales y sobre lo que todavía resta por hacer tras 20 años de la sanción de la ley que oficializó el idioma guaraní en la provincia.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

