Mauro Icardi solicitó que sus hijas pasen Navidad con él en Argentina

Mauro Icardi presentó esta semana su pedido formal para que sus hijas con Wanda Nara, Francesca e Isabella, pasen la Navidad con él en la Argentina. El jugador del Galatasaray también solicitó un pedido especial para salir del país después de las fiestas dado que está embargado por ser deudor alimentario.

El Galatasaray de Turquía autorizó a Mauro Icardi a viajar a la Argentina entre el 21 y el 27 de diciembre, y sobre ese plan es que su abogada, Elba Marcovecchio, preparó la presentación que fue difundida este jueves por el sitio Teleshow.

De prosperar el pedido, Icardi podría pasar a buscar a sus hijas, de 10 y 9 años, el 22 de diciembre a las 11 de la mañana, para luego devolverlas al domicilio de Wanda Nara a las 11 del 27, antes de partir a Turquía.

Icardi está embargado desde julio de este año pero recién en noviembre fue declarado oficialmente deudor alimentario. A partir de ese fallo fue inscripto por la Justicia en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y eso saltaría en su contra cuando intente pasar por Migraciones para volver a su lugar de trabajo.

Con eso en mente Marcovecchio hizo notar no sólo que el club de Turquía limitó los días de licencia para el jugador sino que podría quedar sin trabajo si la Justicia lo retiene en la Argentina en el marco de la causa por deuda de alimentos que le inició Wanda Nara.

"Debe 600 mil dólares. Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de Wanda a sus abogados es ir por todo", apuntó en ese entonces el periodista Guido Záffora en DDM (América).

Al margen de la situación de Mauro Icardi, su abogada hizo constar además que Wanda Nara también tiene deudas pendientes, pero en el pago de cánones locativos y de multas impuestas por la Cámara de Apelaciones.

Además, Marcovecchio hizo notar que Icardi autorizó los viajes de las chicas con su madre y volvió sobre la cuestión de que ambas vivían en Estambul cuando la pareja estaba unida, y por eso deberían volver con él a Turquía.

Pero el fanático número 1 de Johnny Depp decidió ir paso por paso y primero buscará pasar las fiestas en Argentina con sus hijas.

minutouno.com