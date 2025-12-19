Diseño Industrial en la Unne: prevén reabrir las inscripciones en 2026

La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) reabriría sus inscripciones en 2026. La información surge luego de que las autoridades recibieran señales positivas sobre el financiamiento necesario para garantizar su continuidad académica.

Esto se anunció tras gestiones realizadas ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). El rector de la Unne, Omar Larroza, adelantó buenas perspectivas para el envío de fondos destinados a cubrir el cuarto y quinto año de la carrera, principalmente para cargos docentes.

El financiamiento permitiría retomar las actividades académicas con normalidad el próximo año. Una vez se haga oficial la asignación de recursos, se habilitará nuevamente la inscripción al primer, que había sido suspendida de manera temporal por falta de presupuesto.

La suspensión había sido comunicada el pasado 14 de noviembre por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Según lo informado desde el Rectorado, el objetivo es que las inscripciones puedan reabrirse en febrero de 2026, durante el segundo período.

