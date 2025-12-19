Nuevo round entre Javier Milei y Lali Espósito



La tensión entre Javier Milei y Lali Espósito sumó este jueves un nuevo capítulo, apenas días después de los multitudinarios shows que la cantante ofreció en el estadio de Vélez.

El Presidente volvió a referirse a la artista durante una entrevista en el canal de streaming Carajo y reavivó una polémica que ya lleva varios cruces públicos. Lejos de dejar pasar los dichos, la intérprete reaccionó desde sus redes sociales y le respondió de manera directa, apelando a una frase de una de sus canciones más recientes.

Durante su participación en el programa que conduce el Gordo Dan, Milei volvió a mencionar a la cantante y dio su versión sobre el origen del conflicto.

“Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”, sostuvo el mandatario, y enseguida encuadró el episodio dentro de su ya habitual discurso ideológico al afirmar: “Y eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”.



En esa misma línea, el jefe de Estado profundizó sus críticas y apuntó contra los artistas que, según su mirada, dependen del apoyo estatal para desarrollar su actividad.

“Entonces nos dimos cuenta de que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un munipa a gran escala”, lanzó Milei, para luego agregar un nuevo cuestionamiento: “Pero además sos un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política. Entonces, ¿qué es lo valioso? Que la gente no solo había internalizado el ‘no hay plata’ sino que cuando los políticos dicen ‘vamos a gastar en esto’, la gente dice ‘¿ah sí? ¿y cómo lo vamos a pagar?’”.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales y volvieron a colocar a Lali Espósito en el centro del debate. Ante la catarata de menciones y los nuevos cuestionamientos, la artista decidió responderle al Presidente desde su cuenta oficial de X, donde compartió una imagen de su reciente presentación en Vélez acompañada por una frase de su canción “Payaso”.

“Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”, escribió Lali Espósito, en un mensaje que muchos interpretaron como una clara alusión a Javier Milei y que volvió a encender la polémica entre el mundo artístico y el Gobierno.

minutouno.com