El reto del cantante de Airbag a personal de seguridad en pleno recital



Airbag vivió una noche consagratoria en el estadio Monumental, donde presentó oficialmente su nuevo álbum, El Club de la Pelea, ante miles de fanáticos. Sin embargo, más allá del despliegue musical y la energía del show, hubo un momento inesperado que rápidamente se viralizó y captó la atención del público.

En medio del recital, Pato Sardelli interrumpió brevemente su interpretación para señalar a un integrante del personal de seguridad que estaba usando el celular mientras cumplía su tarea. Desde el escenario, el músico le llamó la atención de manera directa, dejando en claro que ese no era el comportamiento adecuado durante un evento de semejante magnitud.

El gesto fue interpretado por muchos como una defensa del respeto y la responsabilidad laboral, especialmente en un contexto donde la seguridad del público es clave. Lejos de generar tensión, la situación se resolvió rápidamente y el show continuó con normalidad, entre aplausos y ovaciones.

Airbag coronó un año histórico y reafirmó su lugar entre las bandas más grandes del país

Además del gran año artístico, los Sardelli en medio de su show se tomaron el tiempo para agradecerle a sus fanáticos. “Tenemos al mejor público del mundo. Solo ustedes se bancan que saquemos un tema nuevo dos días antes”, mientras daba lugar a “Asuntos pendientes”. Con cinco Monumentales agotados y una gira internacional que marcó su expansión, Airbag cerró 2025 como uno de los años más exitosos de su carrera.

