¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

El gobernador informó los días de pago del plus de refuerzo

El cronograma comienza este lunes 17 para activos, jubilados y pensionados.

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 09:03

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés informó este viernes a través de las redes sociales que los agentes de la administración pública percibirán el beneficio salarial entre el lunes 17 y el viernes 21. Se trata del Plus de refuerzo correspondiente a marzo y será de  $50 mil pesos por agente. 

El lunes 17 cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad con números terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través de homebanking y cajeros habilitados por el Banco de Corrientes a partir del sábado 15.

El cronograma de pago continúa el martes 18, jornada que percibirán los agentes con DNI finalizados en 2 y 3. El miércoles 19, aquellos con números 4 y 5. El jueves 20, 6 y 7; y el pago del Plus de Refuerzo de marzo termina el viernes 21, día que cobrarán los beneficiarios con 8 y 9.


 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD