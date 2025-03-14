El gobernador informó los días de pago del plus de refuerzo

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés informó este viernes a través de las redes sociales que los agentes de la administración pública percibirán el beneficio salarial entre el lunes 17 y el viernes 21. Se trata del Plus de refuerzo correspondiente a marzo y será de $50 mil pesos por agente.

El lunes 17 cobrarán los agentes con Documento Nacional de Identidad con números terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través de homebanking y cajeros habilitados por el Banco de Corrientes a partir del sábado 15.

El cronograma de pago continúa el martes 18, jornada que percibirán los agentes con DNI finalizados en 2 y 3. El miércoles 19, aquellos con números 4 y 5. El jueves 20, 6 y 7; y el pago del Plus de Refuerzo de marzo termina el viernes 21, día que cobrarán los beneficiarios con 8 y 9.



