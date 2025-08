Un diario para Corrientes, legado de Don Juan Romero

“No es fácil en Argentina llevar un emprendimiento empresario por 65 años. El Litoral nació por decisión de mi padre, Juan Romero, quien angustiado porque Corrientes se quedaría sin un diario de fuste, emprendió la titánica tarea de crear una tribuna de pensamiento, abierto a todos, y pese a la oposición de muchos amigos que le aconsejaron no embarcarse en este desafío, Juan Romero no permitió que Corrientes navegue a la deriva. Fundó El Litoral, un medio que nació lejos de los caprichos y deseos de un gobierno, algo que no muchos pueden ostentar. Juan Romero fue un visionario agradecido a Corrientes, que se anticipó a muchas cosas y cuyo legado defendemos”.

Carlos Romero Feris, director propietario.

n Hace 65 años el hijo de un inmigrante libanés, decidió dejar de lado aquellas voces amigas y familiares que intentaban que El Litoral no existiera. Los argumentos económicos, la inestabilidad del país, hubiera amedrentado a cualquiera, pero no a Juan Romero, un curtido empresario ganadero, que enfrentó el desafío y emprendió la titánica tarea de crear un diario para los correntinos, agradecido a la provincia que tanto le dio. El resto es historia conocida. El hijo de papel de Don Juan Romero, se ha multiplicado y le ha dado una de las plataformas digitales de noticias más visitadas de la región y del país, que guarda con recelo las bases que él mismo sentó en la piedra fundacional de El Litoral.

Su legado se proyecta en el tiempo con la rectitud de las ideas y la fortaleza de las convicciones. Así lo indica una placa que en 1985 fue colocada en la pared del hall de acceso al edificio que alberga la redacción, cuando el hijo de papel de Don Juan Romero cumplía 25 años.

Parecía entonces una presuntuosa afirmación, solo justificable por la emoción del acontecimiento al celebrar un cuarto de siglo en la historia de la provincia, que por la inocultable esperanza de seguir avanzando hacia otros horizontes.

Las ciudades, como las instituciones y los diarios, se diferencian y se parecen mucho a las personas, que inevitablemente cumplen años.

En las personas, el avance del tiempo va colocando piedras de resistencia al veredicto inexorable del almanaque, porque la parábola de la vida las conduce hacia la estación final. En el caso de las instituciones, puntualmente de los diarios, ese avance es positivo e indisimulable en su permanente transformación.

La lozanía que brinda el cambio constante, la fortaleza que dan las tecnologías cada vez más avanzadas y las convicciones puestas al servicio de los correntinos, invierten la influencia del tiempo, como con toda obra de arte. Este diario mantiene la frescura de sus ideas: nace, renace y crece sin detenerse nunca, afianzándose, consolidándose. Siempre con idéntico entusiasmo al del primer día.

Aquel 3 de mayo de 1960, cuando este diario vio por primera vez la luz de la calle, se consumó una coincidencia con la efémeride al nacer el mismo día que se conmemora el Milagro de la Cruz, un acontecimiento fundacional para la ciudad.

Desde entonces, la fe, la historia de esta capital y El Litoral, marcan cada 3 de mayo un hito en el orden histórico.

Las instituciones quedan, trascienden y se proyectan por encima de cualquier desmemoria. Pero ocurre cuando el contenido es la vocación, las ideas y convicciones para el trabajo en jornadas sin horarios, dispuesto a afrontar lo que sea.

Así se logró que Corrientes ostente un medio periodístico con columnas pluralistas y vocación de servicio para toda la región.

La primera edición de este diario fue de seis páginas, pero creció, y con la incorporación de cuatro cuerpos de rotativas para dar paso a la impresión offset dejaron atrás la impresión en caliente. Hasta el 29 de julio de 1978 se publicó con 16 páginas de 53 centímetros de longitud por 35 de ancho cada una.A partir de ese día se amplió a 20 páginas y mantuvo las mismas medidas hasta el 9 de abril de 1987. En esa edición se redujo la plana al tabloide, con sus medidas de 37 por 27 centímetros, y en forma coincidente con la llegada del Papa Juan Pablo II a Corrientes, también se estrenó la impresión en color.

Antes de la incorporación de tecnología al taller gráfico de El Litoral, la impresión en colores se realizaba para la revista Mujer y suplementos dedicados al carnaval, nada menos que en Paraguay. La travesía del diario justificaba la aplicación de fotocromos que no había en esta región y consistía en separar los colores básicos en películas para alcanzar mayores matices.

La tinta ante el paso del tiempo

El legado del fundador de El Litoral y el valor agregado de quienes aún diseñan sus páginas históricas, se convierte en la sustancia de un producto que no envejece, que se desarrolla, que innova.

El diario cuenta con la conducción del director propietario Carlos Alberto Romero Feris, quien sigue el camino de su padre: desde la labor empresarial, con ideas definidas y apertura democrática, esta empresa forma parte de una plataforma de desarrollo privado con matriz diversa y mirada de futuro de la mano de sus hijos: María Silvia (Machi), Juan, María Elina (Malu), Carlos Alberto (Calu), María Victoria (Mavi) y Juan José.

La laboriosa tarea de mantener vigente el legado, ya no solo de don Juan Romero, sino de la historia de Corrientes, no sería posible sin el ferviente acompañamiento de la doctora Bertha Valdovinos Zaputovich, esposa de Carlos Alberto Romero Feris hace más de 30 años.

Los hombres y mujeres que recorrieron los pasillos, oficinas y la redacción del decano de la prensa escrita en Corrientes han dejado una herencia forjada en el trabajo cotidiano.

Entre ellos, Gabriel Feris, cuñado de don Juan Romero, quien llegó al momento de poner junto a él la marcha inaugural de las rotativas de 1960 desde su experiencia en el periódico “La Mañana” que había visto la luz en la década del 40.

Mario “Chaque” Mauriño hizo reír y pensar a los lectores de El Litoral, había tenido un inicio en el diario La Provincia, bajo el seudónimo “Youboy” y el 2 de agosto de 1960, ya en El Litoral, puso de manifiesto su firma definitiva.

Publicó aquí sus dibujos hasta 2011.Una pionera de este diario también fue Inocencia, la tía “Chela”, hermana de Juan Romero y quien se ha convertido en un emblema del diario.

Lucrecia Janeret, en 1965, fue la primera mujer que se incorporó a la tarea informativa de esta empresa. Y Elena Corvalán, la primera jefa de Redacción, en 1996.En tanto que Sarah Velar de Gauna colaboró, desde 1963 con el diario por más de 30 años y lleva en su legajo profesional haber sido la creadora del suplemento escolar Litoralito.Carlos Gelmi en 1974 retornó a Corrientes desde una experiencia fructífera en el diario Clarín y pasó a integrar la redacción de El Litoral, que lo tuvo como director periodístico hasta el día de su muerte, el domingo 17 de junio de 2018.Un contemporáneo de su paso por este matutino fue José “Pepe” Cazorla Fábrega, quien desde el 1 de octubre de 1969 comenzó a formar parte de la redacción como cronista deportivo.

En agosto de 1996 fue promovido a la jefatura de la sección, donde se desempeñó hasta 2015.Y aunque sin participar de la confección de noticias y las corridas del periodismo, Hugo Carlos Collinet en 2001 se incorporó al diario El Litoral como gerente comercial y publicitario, pero especialmente, como responsable de las relaciones institucionales del diario, bajo la conducción de Carlos Romero Feris.

Asimismo, la mirada femenina volcada a las letras y a la responsabilidad social empresaria de este diario tuvo la impronta de Elsa Romero Feris, creadora del suplemento dedicado al género que a lo largo de muchos años matizó el día a día noticioso y se transformó en un concepto para la gráfica de la región.

Se trata de una impronta de mujer, como la dejada a lo largo de 28 años por Marta Blanco, periodista en cuya carrera trajinó varias secciones, aunque su característica distintiva fue la de ser cronista parlamentaria.Toda esa experiencia tiene el doble valor de enfrentarse en forma permanente con los desafíos que conforman el futuro. Las respuestas, una y otra vez, están en el legado de don Juan Romero.

Él comentaba siempre con sus amigos sus proyectos y sus sueños y los sorprendía porque era un hombre de acción. Así, concretaba los proyectos que tenía en agricultura, la ganadería, la industria y el periodismo, porque consideraba fundamental el cambio de ideas para concretar las acciones con el objetivo de mejorar el bienestar de toda la población.

El método se llama trabajo y los resultados permanentemente están a la vista, en un archivo y sometido al juicio de quien tenga en sus manos este diario. No todos pueden decir lo mismo, menos aún subsistir a ese escrutinio. Son 63 años de compromiso, de forjar la historia y soportar los embates en un país en el que nada parece perdurar. Don Juan Romero desafió a todos y su legado permanece firme para recordar que siempre vale la pena luchar por una provincia mejor y por aquel país que los fundadores de la patria soñaron.

Juan Romero siempre

Hablar de El Litoral es hablar de Juan Romero.

El fundador del diario nació en Buenos Aires en 1914. Aún pequeño, se trasladó a la localidad correntina de San Luis del Palmar. En unión con Adela Feris formaron una familia de seis hijos: José Antonio “Pocho”, María Isabel, Elsa, Raúl Rolando, Lidia “Chun” y Carlos Alberto.

Desarrolló numerosas actividades, desde la gestión privada hasta la vida pública como funcionario: fue un emprendedor de visión a largo plazo, desde la ganadería hasta la industria frigorífica y la fundación de El Litoral, entre otras acciones de índole ejecutiva. Era dirigente del Partido Autonomista, sus logros le valieron el mote del “autonomista invencible”.

Fundó el Partido Colorado y encabezó listas legislativas y una gubernativa. Fue senador y presidente del Banco Provincia de Corrientes, donde no llegó a percibir su salario, conmovido por la desgracia de un colectivo católico que arrinconado por las deudas estaba apuntado de perder la propiedad de la esquina de San Juan y 9 de Julio, justo frente a la entidad bancaria. Intervino Juan Romero en el conflicto, donó todo el salario que el Banco le adeudaba y con esa gestión la institución que sigue hoy en esa esquina logró salvar su patrimonio.

Falleció a los 52 años en un accidente automovilístico sobre la Ruta Nº 5, ocurrido en el anochecer del viernes 1 de julio de 1966.