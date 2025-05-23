Tassano inauguró y recuperó un espacio de la costanera de Corrientes

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, inauguró este viernes un espacio público denominado “La Toma”, ubicado en la intersección de Edison y Costanera Norte. La obra forma parte de un plan integral destinado al mejoramiento urbano integral impulsado por el gobierno provincial en el marco del programa Ñanderekó, que busca consolidar a Corrientes como un polo turístico y un lugar más lindo y habitable para sus ciudadanos.

“Es un lugar que bautizamos La Toma porque aquí funcionaba una histórica toma de agua, y ahora se transforma en un nuevo espacio para disfrutar de cara al río”, señaló Tassano durante el acto de inauguración. Además, destacó la inversión realizada en infraestructura urbana para brindar a los vecinos espacios adecuados para el esparcimiento y la recreación.

Las obras incluyeron la construcción de nuevas veredas, la colocación de luminarias LED, barandas, mobiliario urbano y un intenso trabajo de parquización, lo que permitió recuperar un sector que antes se encontraba deteriorado, con escombros, árboles caídos y escasa iluminación.

“El Paseo La Toma es un nuevo paseo que no existía, lo limpiamos completamente y hoy es un espacio verde con accesibilidad, rampas y seguridad”, explicó Alejandra Wichmann, secretaria de Desarrollo Urbano. Según remarcó, este tipo de intervenciones responden a una visión de ciudad más amigable, especialmente tras la pandemia, cuando la necesidad de espacios abiertos cobró un nuevo valor.

Vecinos de la zona mostraron su alegría y emoción por estas nuevas obras. “Es un hermoso paseo la verdad, muy recomendable para toda la ciudadanía, que vengan a pasar un hermoso momento acá sobre la costa del río Paraná”, comentó Sandra Benítez, vecina de La Cruz, que se encuentra visitando la Capital.

Tassano también invitó a los ciudadanos a conocer el nuevo paseo: “Que lo disfruten, que lo cuiden, porque embellece y suma a toda la experiencia de recorrer la costanera norte”.

Con la incorporación de este nuevo punto, la ciudad suma un atractivo más a su red de espacios públicos emblemáticos, que ya incluye el Parque Iberá, Parque Arazaty, Terrazas del Paraná, el Anfiteatro José Hernández y el Puerto

