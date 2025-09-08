Corrientes: un auto con patentes clonadas fue abandonado tras una larga persecución policial

Un vehículo con patentes clonadas fue abandonado en el barrio San Antonio, tras una persecución policial que se extendió por varias calles de la ciudad de Corrientes. Cuatro personas encapuchadas, que se movilizaban en el auto, huyeron a pie por pasillos y descampados de la zona y lograron perderse de vista.

El hecho comenzó alrededor de las 3.45 de la madrugada de ese lunes, cuando el sistema de emergencia 911 alertó sobre un vehículo sospechoso en la avenida 3 de Abril, entre San Luis y Entre Ríos.

Al acercarse un móvil policial, los ocupantes del auto, un Volkswagen Fox de color gris, emprendieron la huida.

El auto tenía pasamontañas, guantes y un posnet

Tras una intensa persecución, el vehículo fue abandonado en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Gaboto. El auto, que fue encontrado con las puertas abiertas y el motor encendido, contenía varios elementos sospechosos, como pasamontañas, guantes, antenas de handy y un posnet de Mercado Pago.

Al requisar el vehículo, la policía descubrió que las chapas patentes que se encontraban a la vista, con dominio LJI 381, eran una lámina impresa que tapaba las patentes reales, con dominio JNT 273. La cédula azul que se encontró en el interior del auto, a nombre de un ciudadano de la ciudad de Resistencia, confirmaba el dominio real del vehículo.

Además, se halló un teléfono celular, documentación y un carnet de conducir a nombre de otro ciudadano de la ciudad de Resistencia. El vehículo y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Segunda de la capital.