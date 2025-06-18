Desde la ley a la obra: así surgió el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes

La iniciativa de contar con un Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc) para preservar, difundir e impulsar el patrimonio artístico se gestó en 2019, con respaldo unánime de los legisladores. Se convirtió en proyecto a partir del decreto 3583 del mismo año, y desde entonces fue tomando forma un espacio cultural y educativo que promete ser un hito en la ciudad.

Se construyó por etapas y su proyecto, aprobado por unanimidad en la legislatura correntina en 2019, atravesó la pandemia y diversas dificultades. La obra contó con un presupuesto de $3.024.990.160 y la fuente de financiamiento fueron recursos propios del erario provincial.

En sus inicios, se trataría de una remodelación, pero el hallazgo de perfilería histórica hizo virar el proyecto hacia la conservación arquitectónica. En sus salas y bóvedas se guardarán las obras de arte que son patrimonio de la provincia, y se podrá exhibir de manera permanente o itinerante colecciones y muestras de maestros correntinos, argentinos y de otras partes del mundo.

El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc) forma parte de una serie de grandes obras que encaró la provincia a partir de la visión de transformar la ciudad con una impronta de desarrollo a partir de su patrimonio cultural e histórico. La Unidad y la remodelación de la Plaza Libertad forman parte de ese acervo, que promete dejar una huella que además impulse a la visibilidad de Corrientes y su valor intangible de talento y trabajo.

En este caso, en un edificio que data del 1900 y había sido sede del Banco, en la esquina céntrica de San Juan y 9 de Julio, la edificación del Museo demandó varios años de labor, y responde a un proyecto que fue impulsado por artistas correntinos ante la necesidad de preservar el patrimonio artístico de la provincia, con un proyecto aprobado por unanimidad por la Legislatura provincial en noviembre de 2019, tras ser evaluado por ambos cuerpos parlamentarios sobre tablas y en comisión.

Así, se convirtió en ley su creación, que por el decreto Nº3583 de diciembre de 2019 el gobernador Gustavo Valdés rubricó para dar inicio a una iniciativa que, sin embargo, debería esperar algunos años para poder terminarse.

Con más de 300 obras en su catálogo fundacional, el Macc tendrá ahora un edificio propio para abrir permanente acceso al público del Norte argentino una de las colecciones de artes visuales de grandes maestros contemporáneos, que son propiedad del Estado Provincial. También, de manera transitoria, podrá albergar a exhibiciones de artistas locales, nacionales o extranjeros que en su valor artístico contribuyan y resalte al desarrollo de la cultura, la educación y el turismo.

Por otra parte, entre sus artículos, la ley aclara que el gobierno de la provincia dispondría oportunamente de un inmueble y aéreas de influencia necesarias para el correcto funcionamiento del Museo.

Se trata así de la inauguración que está muy cerca de concretarse, pero que alberga en su concepción su propia historia y misión: la de rescatar y preservar el patrimonio artístico de los correntinos, un proyecto que contó con el respaldo unánime de los legisladores y que ahora, en un edificio renovado con cinco plantas y modernos sistemas de seguridad, abrirá sus puertas en el mes de julio.